Eliminado da Libertadores pelo Inter, técnico do Nacional promete empenho na classificação para a Sul-Americana

Pablo Peirano lamentou derrota em casa na noite desta quinta-feira (15). DANTE FERNANDEZ / AFP

A vitória do Inter na noite desta quinta-feira (15) eliminou o Nacional da Libertadores. Com quatro pontos, os uruguaios ocupam a lanterna do Grupo F.

Apesar de ser um objetivo menor, o técnico Pablo Peirano revelou que o time lutará para alcançar uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

— Me dói o que aconteceu hoje (quinta-feira). Para o Nacional, é importante seguir nas copas internacionais. Todos sabemos disso, e vamos seguir por esse objetivo — prometeu o treinador.

A postura da equipe do Uruguai na última rodada interessa aos colorados. Caso o time uruguaio vença ou empate com o Atlético Nacional no Parque Central e o Inter supere o Bahia no Beira-Rio, os comandados de Roger Machado terminariam na liderança da chave.

Os dois confrontos serão disputados no mesmo dia e hora: às 19h do dia 28 de maio. Para subir à terceira colocação e alcançar a repescagem na Sul-Americana, o clube de Montevidéu precisa vencer e tirar o saldo de quatro gols dos baianos.

No momento, o foco do Nacional está na disputa do título do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio. No domingo (18), a equipe de Peirano recebe o Defensor pela última rodada. Com 28 pontos, precisa ultrapassar o Liverpool, que tem um ponto a mais e recebe o Cerro Largo.

Leia Mais Aguirre supera números de Bruno Gomes e se torna balizador da nova ideia tática de Roger no Inter