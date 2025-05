"É sempre 11 contra 12 aqui", reclama Vitão sobre arbitragem na derrota do Inter para o Corinthians

Vitão fez duras críticas à arbitragem na saída de campo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a derrota do Inter para o Corinthians por 4 a 2 neste sábado (3), no Itaquerão, pela sétima rodada do Brasileirão, Vitão fez duras críticas à arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli.

Na saída de campo, citou a expulsão de Bruno Henrique, o pênalti não marcado sobre Wesley e a não expulsão de Yuri Alberto, que já tinha cartão quando cometeu falta antes do segundo gol anulado do Corinthians.

— A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time vem de uma sequência muito boa, mas infelizmente, aqui dentro, temos que jogar contra 12. Nunca o que o Bruno Henrique fez foi falta pra segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado cartão, tinha que ter sido expulso também. Teve o lance do pênalti do Wesley que o VAR nem chamou pra olhar — reclamou o camisa 4.

"Onze contra doze"

Visivelmente irritado, Vitão criticou a escolha da arbitragem:

— Mas é assim, botam esse árbitro cagad* para vir apitar jogo, sempre vai ser assim mesmo. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui — disparou o zagueiro.

Com a derrota, o Inter permanece com nove pontos na tabela do Brasileirão e tem uma dura sequência pela frente, com mais três partidas fora de casa.

A próxima é diante do Atlético Nacional, na quinta-feira (8), no Atanasio Giradot, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.