Da "luz alta" de Roger à redenção no Uruguai: os bastidores da ascensão de Ricardo Mathias ao time titular do Inter

Ricardo Mathias voltou maior do Uruguai. E isso não tem nada a ver com os seus 1,92m de altura. Autor do primeiro gol e destaque da vitória do Inter por 2 a 0 contra o Nacional, nesta quinta (15), o garoto de 18 anos ingressou de vez na briga para ser o centroavante titular do Inter, mesmo quando Rafael Borré e Enner Valencia estiverem recuperados de lesão.

Destaque da base colorada e das seleções de base tanto no sub-17 quanto no sub-20, Ricardo Mathias foi promovido por Roger em 2024, quando atuou em seis partidas pelo Brasileirão, com boas atuações. Porém, demorou a se firmar no time principal por questões extracampo.

Em 2025, Ricardo Mathias ficou boa parte do Gauchão cedido à seleção brasileira sub-20, campeã sul-americana da categoria, e, em abril, esteve afastado por algumas semanas devido à una lesão no joelho.

Porém, no período em que esteve disponível, tomou uma chamada de atenção do técnico Roger Machado, foi ultrapassado por Lucca na hierarquia de atacantes e ficou fora da lista de relacionados de diversas partidas no Gauchao e no Brasileirão. O motivo é que, na avaliação do treinador, o jovem não estava sendo comprometido e competitivo nos treinamentos.

Porém, após a "luz alta" de Roger, o garoto melhorou. Tanto que ganhou a chance de ser titular no Parque Central.

— O Ricardo é um menino muito talentoso. O que eu sentia falta dele era de regularidade nas atividades diárias e um nível maior de concentração nos treinos. Mas, de uns 20 dias para cá, principalmente depois que ele retornou da lesão no joelho, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos. A única orientação que eu dei para ele foi: "eu preciso que tu tenhas um nível de competição alto, que daí teu jogo vai aparecer" — disse Roger.