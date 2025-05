Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Sport

Time misto do Inter não fez grande atuação contra o Sport. Arte GZH

Inter e Sport empataram em 1 a 1 neste domingo (25), na Ilha do Retiro, em Recife, pela décima rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Inter fica na 14ª posição, com 11 pontos.

Em partida equilibrada, o time misto colorado não fez grande atuação. Em falha de Anthoni, o Leão abriu o placar aos seis minutos com Barletta. Ainda na primeira etapa, outra preocupação para o Colorado: Ricardo Mathias saiu de campo com lesão na coxa.

Já na volta do segundo tempo, veio a reação: Gustavo Prado acertou o canto para fazer o 1 a 1. A partir daí o jogo aumentou em intensidade, mas não em número de gols.

O próximo compromisso do Inter é na quarta (28), às 19h, contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, valendo a vaga na próxima fase da competição. A partida será no Beira-Rio.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

A boa defesa no segundo tempo não apaga sua falha no gol do Sport. Soltou uma bola fácil. Nota 4,5

Aguirre

Mostrou força na marcação. Pouco apareceu no campo de ataque. Nota 6,5

Juninho

Uma atuação sem sobressaltos de um dos jogadores que enfrentará o Bahia pela Libertadores. Nota 6,5

Clayton Sampaio

Não jogava desde abril. Fez o simples e foi eficiente. Nota 6,5

Bernabei

Uma reprodução de suas partidas mais recentes. A presença ofensiva de sempre, mas a dificuldade para marcar rotineira. Nota 6

Ronaldo

Sua pior partida pelo Inter. O lance do gol do Sport começa após um erro seu. Acertou muito pouco durante toda a partida. Ainda foi expulso ao cometer falta dura. Nota 3,5

Thiago Maia

Acertou passes e roubou bolas, mas faltou um pouco de dinâmica no meio-campo. Nota 6

Gustavo Prado

O jogador mais ligado em campo. As principais jogadas do Inter passaram por ele. Se firma como titular a cada partida. Nota 7

Oscar Romero

Não chegou nem perto do ritmo do jogo. Lento, não foi o criador que o time necessitava. Nota 5

Bruno Tabata

Ainda não atuou este ano no mesmo nível de 2024, mas foi melhor do que sua versão de 2025. Nota 6,5

Ricardo Mathias

Saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Sofreu pela falta de agressividade do time. Nota 6

Lucca

Quase marcou na chance que teve. Disposição e movimentação. Nota 6,5

Vitinho

Mesmo voltando de lesão, deixou o time mais vertical. Nota 6

Yago Noal

Não se encaixou na correria que foi o segundo tempo. Depois de sua entrada, a produção do time decaiu. Nota. 5,5

Luis Otávio

Jogou com o vigor que o segundo tempo pediu, mas uma atuação sem maiores destaques. Nota 6

Raykkonnen

Ajudou a deixar o jogo corrido. Levou pouca vantagem sobre a defesa do Sport. Nota 6

Sport

Será um longo Brasileirão para o Sport. Parte da esperança para escapar da queda recai na velocidade e na disposição de Barletta.