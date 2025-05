Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Mirassol

Atacante do Inter foi destaque da equipe na partida diante do Mirassol. Arte GZH

Um tropeço inesperado no Beira-Rio. Neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão, o Inter só empatou com o Mirassol: 1 a 1. Dois pontos desperdiçados.

Escalado novamente com três volantes, o time de Roger viu o adversário abrir o placar logo cedo. Aos oito minutos, Jemmes recebeu cruzamento de Reinaldo e chutou no contrapé de Anthoni, marcando para o Mirassol.

O empate do Inter veio somente aos 30 do segundo tempo. Destaque da partida, Ricardo Mathias foi lançado por Vitão, driblou o zagueiro e deixou tudo igual.

Na sequência, Gustavo Prado ainda balançou as redes. Contudo, o VAR anulou o gol que seria da virada colorada, marcando impedimento. O Inter reclama ainda de um pênalti não marcado, num toque na mão de Reinaldo — o árbitro não foi ao vídeo verificar o lance.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Salvou pouco antes de levar o gol. De resto, apenas intervenções. Nota 6

Aguirre

Tentou bastante pela direita, especialmente no segundo tempo. Nota 5,5

Vitão

Ganhou quase todos os duelos com Iury Castilho e Edson Carioca. Deu belo lançamento para gol. Nota 6,5

Juninho

Foi firme sempre e até tentou sair jogando algumas vezes. Pode ganhar mais chances. Nota 5,5

Bernabei

A falha no gol do Mirassol é inaceitável, perdeu Jemmes no cruzamento. Porém, foi intenso durante toda a partida no apoio ao ataque. Nota 5,5

Ronaldo

Deu bom ritmo ao meio-campo, com desarmes e passes. O próximo passo é arriscar de fora da área. Nota 6

Thiago Maia

Escalado pelo lado esquerdo do meio-campo, não conseguiu cumprir o que a função exige. Especialmente por não ter as características da posição. Nota 5

Bruno Henrique

Como em todos os jogos da temporada, foi substituído no início do segundo tempo. Roger poderia preservá-lo, está abaixo fisicamente. Nota 4,5

Alan Patrick

Sem a melhor forma, não deu a contribuição costumeira. Ainda assim, as melhores jogadas passam por seus pés. Nota 6

Wesley

No primeiro tempo, morreu correndo sozinho, como única alternativa de velocidade. Por isso, cansou. E precisa se benzer: sua melhor jogada encontrou o travessão. Nota 6

Ricardo Mathias

Mais um desempenho de centroavante. Participativo, colaborativo e com faro de gol. Nota 7

Gustavo Prado

Deu novo ritmo ao time pela esquerda. Na falta dos titulares habituais, deveria ser dele a posição. Nota 6,5

Romero

De novo, entrou bem. Deu passes verticais, chutou a gol e ajudou na marcação. Nota 6

Lucca:

Fez a correria que podia. Participou do gol anulado. Nota 6

Luis Otávio:

Entrou no final. Sem nota

Bruno Tabata

Entrou no final. Sem nota

E o Mirassol?

Mesmo com orçamento bem mais limitado do que praticamente todos os participantes do Brasileirão, mostrou que dá para sair de trás sem balão para cima, que pode ser ofensivo e tentar jogar. Reinaldo foi bem na lateral. E Walter estava em noite inspirada.