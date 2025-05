Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória contra o Nacional

Gols foram marcados por Ricardo Mathias e Braian Aguirre. Arte GZH

O Inter saiu com a vitória de Montevidéu, na partida contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira (15). O 2 a 0 foi garantido por Ricardo Mathias, aos 44 minutos, e por Braian Aguirre, nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Inter assume a segunda posição do Grupo F. Agora, está a um empate, contra o Bahia, no Beira-Rio, para avançar na Libertadores.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Uma partida de veterano. Defesas importantes, saídas arrojadas e experiência para controlar o jogo quando precisou. E deu sorte com dois chutes na trave. Nota 7,5

Aguirre

Foi guerreiro na lateral, atacando com a assistência e defendendo. Sua dedicação extrema no jogo foi premiada com o gol nos acréscimos. Nota 8

Vitão

Firme durante todo o jogo. Tratou a partida como uma decisão e se deu bem. Nota 7,5

Victor Gabriel

Levou um cartão cedo e isso lhe deixou sem o recurso de fazer falta. Por isso, foi substituído. Nota 6,5

Bernabei

Boas incursões no ataque que foram alternadas com desatenções perigosas. Nota 6

Fernando

Para o padrão Fernando de qualidade, ficou abaixo. O que é acima da maior parte dos volantes. Nota 6,5

Thiago Maia

Importante na contenção pelo lado esquerdo. Chegou a fazer um gol, anulado por impedimento. Nota 6,5

Bruno Henrique

Bastante dedicação e controle no meio. Pareceu cansado ao sair. Nota 6

Alan Patrick

Poderia ter participado um pouco mais ativamente. Mas foi fundamental no final do jogo para controlar o ritmo. Nota 6,5

Wesley

Como ponta foi mais participativo, ainda que tenha errado algumas tomadas de decisão. Fico uns minutos como centroavante. Nota 6

Ricardo Mathias

Centroavante. Fez pivô, segurou zagueiro, deu andamento para o ataque. E marcou o gol. Nota 7,5

Ronaldo

Custou a entrar no jogo, mas depois se encontrou. Ajudou a controlar o meio. Nota 6

Juninho

Foi outro estilo na comparação com Victor Gabriel. Deu chutão quando precisou e não aliviou nada. Nota 6,5

Gustavo Prado

Perdeu uma chance clara, ainda que não tenha entrado mal. Nota 6

Bruno Tabata

Alguns erros até ganhar a dividida que virou o segundo gol. Nota 6

Lucca

Esforçado na frente. Deu bons passes, que foram pouco aproveitados. Nota 6

Nacional

Nico López foi o melhor dos uruguaios, que ficaram longe de pressionar o Inter, ainda que tenham acertado duas vezes na trave.