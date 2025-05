Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória contra o Bahia

O resultado deixa o Inter na primeira colocação do Grupo F, com 11 pontos. Arte GZH

O Inter venceu o Bahia por 2 a 1 pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (28), e garantiu a classificação para as oitavas de final.

O primeiro tempo foi equilibrado, sem grandes chances para os dois lados. O placar só saiu do 0 a 0 na segunda etapa, com gol do Bahia aos oito minutos. Mas a vitória tricolor não durou muito tempo. Aos 12, Vitinho marcou e deixou tudo igual.

O gol da vitória veio de um herói predestinado. Recuperado de lesão, Borré voltou à titularidade do Colorado contra o Bahia e estava na cara do gol quando o time precisava da virada. Com cabeceio do centroavante, 2 a 1 para o Inter aos 31 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa o Inter na primeira colocação do Grupo F, com 11 pontos. O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Libertadores ocorrerá no dia 2 de junho, às 12h.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Se precisava de uma atuação gigante para devolver a confiança, ela veio na hora mais importante. Defesas fundamentais e quase evitou o gol do Bahia. Nota 7,5

Braian Aguirre

Outro desempenho de alto nível. Conteve um lado perigosíssimo do Bahia e ainda foi à frente. Nota 7

Vitão

Travou um grande duelo com Wilian José, ganhou quase todos os duelos. Nota 7

Juninho

Não inventou quase nada. Só perdeu Willian José uma vez, e foi gol. Mas de resto, firmeza de Libertadores. Nota 7

Bernabei

Depois de um primeiro tempo cumpridor, fazia um segundo tempo exuberante até sentir uma lesão muscular. O excesso de jogos cobrou seu preço. Nota 6,5

Fernando

A exuberância do meio-campo só teve um erro, que Anthoni corrigiu. De resto, controlou tudo. Nota 6,5

Bruno Henrique

O ritmo do jogo foi acima do que consegue entregar fisicamente agora. Mas sua inteligência não muda. Deu a assistência para Vitinho empatar. Nota 6

Gustavo Prado

Foi melhor pela esquerda do que pela direita. Deu dois chutes de fora da área. Mas como Wesley também cresceu na esquerda, acabou sacrificado no intervalo. Nota 6

Alan Patrick

Está claramente descontado. Mas na faixa do campo entre a intermediária e a área do adversário, é dos melhores do Brasil. Nota 7

Wesley

Ele erra muito porque tenta muito. Se não é seu melhor momento, ao menos nunca falta empenho. Uma assistência dos velhos pontas esquerdas para Borré. Nota 7

Borré

Deveria jogar 45 ou 60 minutos. Fez o gol em seu 79º minuto em campo. Gol de centroavante, de quem conhece a Libertadores. Nota 8

Vitinho

Fundamental no segundo tempo. Fez o gol quando o jogo complicou de vez. E recuperou espaço pela direita. Nota 7,5

Thiago Maia

Até não acrescentou tanto na comparação com Bruno Henrique. Custou a entrar no jogo. Nota 6

Ramon

Não tem a mesma qualidade de Bernabei. Mas se entregou tanto quanto o argentino. Nota 6,5

Ronaldo

Entrou para segurar o jogo. E fez bem. Nota 6,5

Lucca

Entrou no final. Sem nota

Bahia

Um grande time, que só sai da Libertadores porque caiu no grupo mais difícil. Pode complicar na Sul-Americana. Jean Lucas foi uma fortaleza física no meio-campo.