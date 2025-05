Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na goleada sobre o Maracanã

Arte GZH

O Inter não tomou conhecimento do Maracanã e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil com goleada. O 3 a 0, somado ao 1 a 0 do Beira-Rio, assegurou a vaga na próxima fase do torneio de mata-mata.

Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero marcaram os gols colorados no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

O fato curioso ficou por conta dos três pênaltis desperdiçados pelo time de Roger Machado. Alan Patrick, duas vezes, e Wesley perderam as penalidades.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Apenas intervenções e saídas do gol. Nota 6

Aguirre

O Inter usou mais o lado esquerdo no primeiro tempo. No segundo, mais acionado, foi importante. Nota 6

Vitão

Firme, não teve problemas para conter o ataque do Maracanã. O susto foi cair em uma dividida. Nota 6,5

Victor Gabriel

Saiu no início do jogo por uma lesão no tornozelo. Reapareceu após o intervalo com uma botinha no pé e muletas. Preocupa. Nota 6

Bernabei

Sem perigos defensivos, pôde se estabelecer no campo de ataque. Perdeu duas chances. Nota 6,5

Fernando

Foi covardia o jogo para ele. Ainda mais que levou a sério. Tomou conta do meio-campo. Nota 7

Bruno Henrique

Se mexeu no meio-campo, tentou de fora da área. Nota 6

Wesley

Foi protagonista de praticamente todos os ataques do Inter. Para o bem, enfim, fez seu gol. Para o mal, errou o pênalti (e o rebote). Nota 7

Alan Patrick

Errou pênalti de cavadinha e errou pênalti batendo firme. Hora de treinar e se concentrar mais. Mas compensou cobrando com categoria uma falta e deixando Wesley na cara do gol. Nota 6,5

Gustavo Prado

Deu mais dinamismo pelo lado do campo. Poderia ter sido mais efetivo. Nota 6,5

Ricardo Mathias

Deu sequência aos lances, fez pivô. Mas faltou ser mais acionado. Ficou faltando seu golzinho. Nota 6,5

Juninho

Manteve a firmeza atrás. A lesão de Victor Gabriel pode lhe dar a titularidade. Nota 6

Ronaldo

Só controlou no meio. Nota 6

Thiago Maia

Apareceu na frente e fez cruzamentos nos poucos minutos em campo. Nota 6

Bruno Tabata

Algumas tentativas pela direita. Nota 6

Óscar Romero

Um gol para coroar sua atuação. Nota 7