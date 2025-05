Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Corinthians

Inter perdeu para o Corinthians por 4 a 2, pelo Brasileirão, em São Paulo. Arte GZH

Uma partida em que aconteceu de praticamente tudo. Válido pela 7ª rodada do Brasileirão, em São Paulo, o Corinthians x Inter teve expulsão, pênalti, hat-trick, dois gols anulados e duas viradas. Resultado final: 4 a 2 para o time da casa.

Yuri Alberto abriu o placar para o Timão aos 24 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Aguirre e Thiago Maia viraram para o Colorado.

No segundo tempo, empurrado pela sua torcida, o Corinthians teve mais afinco: marcou de novo com Yuri Alberto, mas o árbitro anulou por falta na origem do lance. A situação ficou mais delicada ao Inter com a expulsão de Bruno Henrique, aos 11.

Na sequência, os mandantes empataram e, posteriormente, já nos acréscimos, viraram, de pênalti. Sempre com Yuri Alberto. No fim, quando tudo parecia acabado, Coronado marcou o quarto do Corinthians.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Talvez pudesse ter saído mais vezes do gol em tantos cruzamentos. Fez duas defesas milagrosas, mas não impediu os quatro do Corinthians. Nota 5

Aguirre

Apareceu bem para fazer o primeiro gol. Mas passou a noite toda sendo atropelado no jogo aéreo. Nota 6

Vitão

Deve ter sido sua pior partida pelo Inter. Não achou os atacantes corinthianos. Seu melhor momento foi depois do jogo, reclamando da arbitragem. Nota 4,5

Victor Gabriel

Igualmente engolido por Yuri Alberto e companhia. Quase empatou o jogo no final. Nota 4,5

Bernabei

Não conseguiu controlar as subidas do Corinthians pela direita. Apareceu pouco, mas bem, na frente. Nota 4,5

Fernando

Quando finalmente foi volante, deu um passe magistral para Alan Patrick. Enfiado entre os zagueiros, pouco colaborou. Nota 5,5

Thiago Maia

Sua volta ao time titular pelo Brasileirão teve bastante participação na defesa e, como pede Roger, no ataque. Belo gol. Nota 6

Bruno Henrique

Assumiu um risco quando, mesmo amarelado, cometeu falta. Talvez não fosse para vermelho, mas não precisava. Nota 4

Alan Patrick

Seu toque genial deixou Thiago Maia sem goleiro no segundo gol, em uma jogada iniciada por ele. Cometeu uns erros nos acréscimos. Não voltou para o segundo tempo. Nota 6

Wesley

Aceso no primeiro tempo, esteve perto do gol. Prejudicado pela postura do time no segundo. Nota 5,5

Valencia

Discreto praticamente todo o tempo. O Inter precisa muito mais dele. Nota 5

Óscar Romero

Não manteve o nível de Alan Patrick, o que é difícil naturalmente. E poderia estar mais ligado para não cometer o pênalti. Nota 4,5

Ronaldo

Foi menos do que Thiago Maia, mas o contexto do jogo também era outro. Nota 5

Gustavo Prado

Ficou completamente perdido na frente. Nota 5.

Luis Otávio

Não conseguiu conter a avalanche corintiana. Nota 5

E o Corinthians?

Não se entregou e teve coragem para buscar o placar. Yuri Alberto estava em noite iluminada.