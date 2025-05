Contra o Maracanã, Inter aposta na gurizada para avançar na Copa do Brasil

Ricardo Mathias é a esperança de gols. Renan Mattos / Agencia RBS

Anthoni, Victor Gabriel, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Lucca, Ricardo Mathias, Raykkonen. Sete jogadores da base compõem o grupo do Inter que enfrenta o Maracanã a partir das 19h desta quinta-feira (22), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Quatro deles devem ser titulares, inclusive, no confronto de volta (a ida foi 1 a 0, no Beira-Rio). A gurizada é a aposta de Roger Machado para rodar o grupo e dosar as forças para a sequência decisiva dos próximos dias.

Anthoni, Victor Gabriel e Ricardo Mathias serão titulares. Gustavo Prado pode ser também. Se Roger optar por uma formação mais ofensiva do que a que tem apresentado, com três volantes de origem no meio-campo, é provável que o guri que, inclusive, marcou o gol da vitória no primeiro duelo, componha a fração ofensiva do setor.

Gabriel Carvalho é outra alternativa e até mesmo Lucca, que foi testado como atacante de lado algumas vezes. Eles podem abastecer Ricardo Mathias, que soube aproveitar as oportunidades e marcou dois gols nos dois jogos em que foi titular.

Apesar de ser uma partida decisiva, mata-mata de Copa do Brasil, o adversário é bem inferior ao Inter. Faz parte da Série D nacional. Está em sexto lugar (de oito) no Grupo B, com cinco pontos em cinco jogos. No Beira-Rio, passou todo o tempo retrancado, mal chegou ao campo de ataque e, de certa forma, comemorou a derrota por apenas um gol. Talvez por acreditar na reviravolta em casa, mas a direção vendeu o mando de campo para Florianópolis, e o Inter se sentirá em casa.

Esse ambiente é bom para os guris colorados. No Beira-Rio, na última partida, Ricardo Mathias só foi menos aplaudido do que Alan Patrick no anúncio da escalação nos alto-falantes.

Roger sabe disso e tem por hábito apostar em jovens. Sua filosofia é clara. Ele passa aos veteranos do grupo uma espécie de "monitoria" aos guris. Comportam-se como se fossem professores. Ele tem até uma metáfora:

— Toda a responsabilidade é dos jogadores mais velhos. Alan Patrick, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Vitão são esses. Já falei, eles são guarda-chuva para os meninos nos ajudarem em algum momento.

Essa mescla é a que deve ser escolhida pelo treinador para escalar o time. Com um jogo importante contra o Sport para sair de uma zona incômoda no Brasileirão no domingo (25) e a decisão da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (28), a partida contra o Maracanã, em um Beira-Rio improvisado surge como alternativa ideal para colocar a gurizada em campo.

