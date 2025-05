Como será a preparação do Bahia em Porto Alegre para enfrentar o Inter

Depois de perder para o Grêmio , no domingo (25), pelo Brasileirão, o Bahia segue em Porto Alegre para enfrentar o Inter . A partida válida pela Libertadores acontece às 19h de quarta-feira (28), no Beira-Rio.

Em solo gaúcho, o Bahia fará dois treinos para o confronto diante do Colorado. Na tarde desta segunda-feira (26), a atividade acontece no centro esportivo da PUCRS. Na terça-feira (27), o treinamento será no CT Luiz Carvalho, do Grêmio.