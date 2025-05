Como Roger trabalha a utilização de Borré para o jogo contra o Bahia

Borré pode ser a novidade no time do Inter contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Borré tem chance de ser a grande novidade do time do Inter contra o Bahia, na quarta-feira (28). O confronto é decisivo e vale uma vaga às oitavas de final da Libertadores.

O colombiano avança na recuperação de uma lesão muscular na coxa sofrida em 26 de abril. Oficialmente, o técnico Roger Machado garante que ainda não tem certeza da condição do atacante para enfrentar os baianos.

— Estou otimista. O Borré já estava na parte do retreinamento. Penso que vamos poder utilizá-lo para quarta-feira. Não sei se para o começo ou decorrer da partida — afirmou o treinador após o empate com o Sport.

Os treinos desta segunda (26) e da terça-feira (27) definirão como o centroavante poderá ser utilizado diante dos baianos. Nos bastidores, há otimismo total de que ele possa ser titular, especialmente pelo caráter decisivo do confronto.

Mesmo se não reunir condições para iniciar a partida, Borré é visto como opção importante no banco de reservas. Por isso, o colombiano tem intensificado os trabalhos para atuar por, pelo menos, 45 minutos.

A provável presença de Borré na partida ganha peso a partir da lesão de Ricardo Mathias. O jovem centroavante deixou o jogo no Recife com dores musculares e ainda passará por exames para constatar a gravidade do problema.

Valencia segue como ausência também por lesão muscular. O equatoriano teve diagnosticado uma lesão de grau II no músculo posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Atlético Nacional, pela Libertadores, no início do mês.

Alternativas

Caso não possa iniciar a partida com Borré, Roger terá outras duas alternativas para o ataque. Uma delas seria a escalação de Lucca, que foi titular na derrota para o Botafogo, e manteria a característica de um centroavante no time.

Outra possibilidade seria a escalação de Wesley como um homem mais adiantado do time. Neste caso, Roger promoveria a titularidade de Gustavo Prado pelo lado esquerdo e teria um ataque de mais mobilidade e sem um homem de área.

Raykkonen, de 16 anos, tem ganhado oportunidades recentemente, mas não será utilizado na quarta-feira (28). O garoto não foi inscrito pelo Inter na Libertadores.