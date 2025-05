Como o Inter soube conter os pontos fortes do Bahia na vitória pela Libertadores

Gustavo Prado (D) foi novidade na escalação no lugar de Thiago Maia. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter venceu o Bahia por 2 a 1, no Beira-Rio, e confirmou não apenas a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas também o primeiro lugar do Grupo F. A partida teve uma consistência colorada que mostrou que para marcar bem vale mais ter uma boa organização de posicionamento do que jogadores defensivos.

O Desenho Tático de Zero Hora mostra como o Colorado soube conter o Bahia mesmo com Roger Machado abrindo mão de uma escalação de três volantes.

Escalações

Roger apostou na entrada de Gustavo Prado na equipe com Thiago Maia indo para o banco. O 4-2-3-1 foi mantido, mas com uma variação de posicionamento que foi decisiva para marcar o Bahia, que teve William José como novidade no comando de ataque no lugar de Lucho Rodríguez.

Dentro do Beira-Rio, o Inter apostou em adiantar a marcação para pressionar o Bahia. Roger fez isso mexendo no posicionamento de Gustavo Prado em relação ao que normalmente faz o jogador que atua aberto pela esquerda.

Sem bola, o Colorado tinha Gustavo Prado se juntando a Alan Patrick e Borré para igualar numericamente a saída de bola do Bahia, feita pelos dois zagueiros mais o lateral-esquerdo Juba.

Assim, Bernabei tinha liberdade para desgarrar da linha defensiva e bater direto com o lateral Gilberto, que avança para ser o homem da amplitude no lado direito. Assim, Juninho fazia o combate a Cauly, que parte do lado direito, mas centraliza quando o Bahia tem a bola.

Inter teve Gustavo Prado adiantado na hora de marcar a saída de bola do Bahia. Tactical board / Reprodução

A marcação iniciada na saída de bola com Gustavo Prado adiantado permitia que do outro lado Wesley de posicionasse mais recuado. O atacante, assim, conseguiu ajudar a bloquear os avanços de Erick Pulga, que pouco conseguiu receber a bola em condição do um contra um para cima de Aguirre. artilheiro do Bahia na temporada, Pulga, autor de 8 gols, pouco apareceu no primeiro tempo, quando o time visitante fez apenas duas finalizações.

Segundo tempo

Roger invertou os posicionamentos de Wesley e Gustavo Prado ainda durante o andamento do primeiro tempo, mantendo a estrutura defensiva. No intervalo, Vitinho entrou no lugar do Prado pela direita, com Wesley na esquerda. O Bahia abriu o placar em jogada na qual houve descuidos em toda a defesa. Aguirre foi driblado na direita, enquanto Bernabei perdeu a marcação de William José na finalização defendida por Anthoni, que gerou o rebote para o gol de Jean Lucas.

O Inter reagiu rápido com Vitinho mostrando mais um acerto de Roger na mexida do intervalo. Wesley, pela esquerda, cruzou para Borré anotar de cabeça o gol que confirmou a classificação.