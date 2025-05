Como foi o trabalho de recuperação para Borré jogar contra o Bahia: "Queria estar nesta partida importante"

— Fala, Vitón — festejou Rafael Borré, sem esconder o sotaque, ao ingressar na zona mista do Beira-Rio.

Um dos últimos jogadores a deixar o vestiário, o atacante colombiano tinha motivos para sorrir e brincar com o companheiro que concedia entrevista. O Inter se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Venceu o Bahia por 2 a 1 . E, para finalizar, o gol decisivo saiu de sua cabeça.

Poderia não ter saído. Até a véspera da partida desta quarta-feira (28), ele não tinha certeza de que estaria em campo. Sua última partida havia sido em 26 de abril, quando marcou um dos gols do 3 a 1 sobre o Juventude. Ali sofreu a lesão que deixou o técnico Roger Machado apreensivo após perder Ricardo Mathias no final de semana e também não contar com Enner Valencia.