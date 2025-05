Como chega o Corinthians para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

Corinthians venceu contra o Novorizontino pela Copa do Brasil. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Inter visita o Corinthians pela sétima rodada do Brasileirão neste sábado. Embalado pela vitória contra o Juventude e na sexta posição, com nove pontos, o Colorado deve encontrar um Timão com outro ambiente em Itaquera.

Depois da demissão de Ramon Díaz e da recusa de Tite em assumir a equipe, o time paulista anunciou Dorival Júnior como novo treinador.

O ex-técnico da Seleção já esteve à frente do clube na vitória contra o Novorizontino, fora de casa, pela Copa do Brasil. E ganhou elogios pela segurança defensiva. Ao mesmo tempo, o novo técnico corintiano evitou adotar um discurso de empolgação com o placar sem sofrer gols.

— Esse grande resultado não aconteceu por acaso, o Corinthians precisava de um momento como esse. É um grande resultado, nada mais do que isso — disse Dorival.

No confronto pelo torneio mata-mata, o treinador optou por preservar alguns atletas, já visando o jogo contra o Inter no sábado.

— Ainda estamos tentando decifrar o que que ele pensa, como ele age e tudo mais. Mas ontem (quarta) ele segurou alguns jogadores. Pôs um time com mais saúde para ficar para enfrentar o Novo Horizonte. E então, dá mais ou menos pistas que ele segurou vários jogadores e um provável time para pegar o Inter no final de semana depois de ter poupado alguns caras preservados — explica Rodrigo Vessoni, jornalista do portal Meu Timão.

A tendência é que Dorival mande a campo a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Cacá e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

A Arena Itaquera deve receber grande público no sábado. Nos últimos 34 partidas, 33 tiveram público acima de 40 mil pessoas. Mesmo com a quebra de invencibilidade em casa (perdeu para o Fluminense), o Timão contará com o apoio da torcida.