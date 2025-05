Comissão de Arbitragem da CBF vê um erro e dois acertos em jogo do Inter contra o Corinthians

Inter reclamou de pênalti em Wesley. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Em reunião virtual no final da tarde desta segunda-feira (5) com o Comitê de Arbitragem da CBF, o Inter obteve esclarecimentos sobre as polêmicas de arbitragem na derrota para o Corinthians. Os especialistas reconheceram o erro na marcação de pênalti para o clube paulista. Entretanto, outras duas reclamações coloradas foram apreciadas.

Segundo apurado por Zero Hora, a reunião ordinária online, que ocorre sempre após as rodadas do Brasileirão, e que analisa as decisões da arbitragem, durou cerca de 40 minutos para tratar exclusivamente do confronto no Itaquerão.

Análises dos lances

Pênalti em Wesley

Inicialmente, apenas duas ocorrências seriam revisadas a pedido do Inter. Houve unanimidade do comitê de arbitragem em relação ao acerto do árbitro em não conceder o pênalti de Yuri Alberto em Wesley na primeira etapa.

Expulsão de Bruno Henrique

Sobre a expulsão de Bruno Henrique não houve consenso entre os participantes. De acordo com os especialistas, o lance era interpretativo. A comunicação entre a equipe de arbitragem, que chegou a relatar que não houve infração, causou dúvida na análise.

Pênalti para o Corinthians

Em relação ao pênalti dado a favor dos paulistas, apesar do relato da interpretação, houve reconhecimento de que Óscar Romero acerta primeiro a bola, e o choque com o jogador adversário foi natural, sem ação faltosa.

O representante colorado na reunião foi o vice-presidente José Olavo Bisol. Ele argumentou sobre o prejuízo do Inter na partida e defendeu melhorias na arbitragem para o restante da competição.