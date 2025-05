Com time misto, Inter empata com Sport e segue perto do Z-4 do Brasileirão

Entre ganhos e perdas, acertos e erros, o empate na Ilha do Retiro. O mistão do Inter não passou do 1 a 1 com o Sport neste domingo (25), pela 10ª rodada do Brasileirão. Entre os titulares utilizados estava Ricardo Mathias. O centroavante foi substituído após sentir lesão muscular e dificilmente jogará a partida decisiva pela Libertadores, na quarta-feira (28).

O resultado deixa o time colorado na 14º colocação, com 11 pontos, a dois da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o adversário será o Fluminense. Antes, joga a vida na Libertadores diante do Bahia. Ambos as partidas no Beira-Rio.

Confira a narração do gol do Inter:

Primeiro tempo de mau começo, mas bom término

Com pico de 73% de posse de bola durante o primeiro tempo, o time misto do Inter pouco produziu ofensivamente. Seis jogadores (Anthoni, Aguirre, Juninho, Bernabei, Gustavo Prado e Ricardo Mathias) cotados para iniciar no meio da semana contra o Bahia, foram escalados para a partida na Ilha do Retiro.

A baixa produção do ataque colorado se deu muito por conta de o Sport ter atingido o seu objetivo logo nos primeiros minutos de jogo. Bastaram dois avanços para os pernambucanos estabeleceram a vantagem.

No primeiro lance, Anthoni espalmou cruzamento. No segundo, aos seis minutos, colocou a bola nos pés de Barletta. A gestação do gol começou com a perda da posse por Ronaldo. Barletta realizou a roubada. A bola circulou até o lado esquerdo da defesa do Inter. Anthoni não segurou um lance simples, e Barletta concluiu o que iniciou para fazer o 1 a 0.

A situação ficou mais dramática para o Inter a partir dos 21 minutos. Sem contar com Valencia e Borré, Roger Machado também perdeu Ricardo Mathias. O centroavante sentiu uma lesão muscular e teve de ser substituído por Lucca. O que atualizou para cinco o número de atletas que foram titulares em Pernambuco e devem começar a partida pela Libertadores na quarta-feira.

Sem atacantes na linha atrás dos atacantes, o time colorado controlou as ações, mas sem incisividade. O jogador mais agudo foi Gustavo Prado. Os principais arremates saíram dos pés do garoto. A principal oportunidade surgiu aos 38 minutos. Após bate-rebate, a bola sobrou para Prado. Seu chute saiu pela linha de fundo.

Empate na segunda etapa

O Inter voltou para o segundo tempo mais ofensivo. Recuperado de lesão, Vitinho entrou no lugar de Romero. O efeito foi imediato. Aos dois minutos, o placar já estava empatado. Da quina esquerda da grande área, Gustavo Prado acertou o canto para fazer o 1 a 1.

Por alguns instantes, a partida virou correria. Lá e cá. No momento mais frenético, uma oportunidade para cada lado. A do Inter com Lucca. O atacante girou sobre o zagueiro e tocou por baixo do goleiro. Antes de a bola cruzar a linha apareceu Herede para afastar. Na sequência, Anthonio salvou a cabeçada de Igo Cariús.

A alta intensidade fez Roger recorrer aos garotos do banco. Entraram Luiz Otávio, Raykkonen e Yago Noal. A alta rotação foi mantida, mas os erros se sobrepuseram em relação aos acertos. Antes, para aumentar a tensão, Ronaldo recebeu cartão vermelho após cometer dura falta aos 40 minutos. Aos poucos o terceiro gol da tarde pareceu ficar cada vez mais distante e o 1 a 1 se perpetuar até o fim.

Confira na íntegra a coletiva do técnico Roger Machado:

Brasileirão - 10ª rodada - 25/5/2025

SPORT (1)

Caíque França; Lucas Cunha (Romarinho, 34’/2ºT), Antônio Carlos, Chico; Hereda, Lucas Lima, Zé Lucas (Dalbert, 47’/2ºT), Sérgio Oliveira (Duqueiroz, 24’/2ºT) e Igor Cariús (Atencio, 47’/2ºT); Barletta (Titi Ortiz, 24’/2ºT); Pablo. Técnico: António Oliveira

INTER (1)

Anthoni; Aguirre, Juninho, Clayton e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia (Yago Noal, 17’/2ºT), Gustavo Prado (Raykkonen, 22’/2ºT), Oscar Romero (Vitinho, INT) e Bruno Tabata (Luiz Otávio, 17’/2ºT); Ricardo Mathias (Lucca, 22’/1ºT). Técnico: Roger Machado

GOLS: Barletta, aos 6min do 1ºT; Gustavo Prado, aos 2min do 2ºT

CARTÕES AMARELOS: Lucas Cunha, António Oliveira, Sérgio Oliveira (S); Aguirre (I)

CARTÃO VERMELHO: Ronaldo (I)

ARBITRAGEM: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

LOCAL: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Confira os melhores momentos da partida:

Próximo jogo

Quarta-feira, 28/5 — 19h

Inter x Bahia

Estádio Beira-Rio — Libertadores (sexta rodada da fase de grupos)