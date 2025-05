Com retornos e reforços, Roger tenta resgatar modelo de jogo do Inter

Time de Roger disputará dois jogos até a pausa para o Mundial. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O técnico Roger Machado prepara uma espécie de "resgate" do modelo de jogo do Inter que lhe proporcionou o melhor desempenho no início de 2025.

A partir da recuperação plena de Vitinho, a ideia do treinador é voltar a jogar com pontas mais agudos. Este deve ser o alicerce colorado na busca por uma recuperação no Brasileirão.

A avaliação interna é de que a equipe colorada apresentou a sua melhor performance a partir do bom rendimento de pontas como Wesley, Vitinho e Carbonero. Com a lesão dos dois últimos, o desempenho do time caiu.

Três volantes

Roger Machado chegou a ensaiar uma formação alternativa, com três volantes (Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique), o que dava mais liberdade para os laterais Braian Aguirre e Bernabei avançarem até a linha de fundo e cumprirem o papel dos pontas.

Apesar da vitória fora de casa sobre o Nacional-URU com este modelo, o resultado geral não foi bom.

Porém, Vitinho está de volta. Mais do que isso. O camisa 28 entrou bem no intervalo do jogo contra o Bahia e fez o gol de empate, sendo decisivo para a vitória por 2 a 1.

A avaliação geral é de que o time melhorou a partir da entrada do atleta.

Vitinho em alta

Vitinho poderá recuperar a titularidade contra o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Contra o Fluminense, neste domingo (1º), Vitinho tem boas chances de recuperar a titularidade, na ponta direita, empurrando Wesley para o lado esquerdo.

Após a pausa para o Mundial de Clubes, Roger Machado contará com o retorno de Carbonero, que ainda está lesionado.

Último jogo antes da pausa

Depois do jogo contra os cariocas, o Inter terá mais uma partida antes da pausa para o Mundial, contra o Atlético-MG (12).

Depois da parada, o Colorado terá cinco confrontos pelo Brasileirão antes do confronto das oitavas de final da Copa Libertadores.

A sequência, com um bom intervalo para descanso e treinos, é o trunfo colorado para se recuperar na competição nacional, competição na qual o time de Roger Machado ocupa a 14ª posição, a dois pontos da zona de rebaixamento.