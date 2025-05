Com retornos de Fernando e Victor Gabriel, Inter desembarca em Florianópolis para enfrentar o Maracanã

Volante retorna após ser poupado contra o Mirassol. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Com Fernando e Victor Gabriel, a delegação do Inter chegou a Florianópolis na tarde desta quarta-feira (21).

Preservados contra o Mirassol, no fim de semana, os dois voltaram a ser relacionados e iniciarão entre os titulares diante do Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Por se tratar de um confronto decisivo, o técnico Roger Machado deve usar um time próximo da força máxima, com possibilidade de preservações pontuais de atletas mais desgastados — caso do lateral Bernabei, que pode ser substituído por Ramon.

Formação tática

Outra mudança pode ser na formatação tática, com a saída de um dos volantes para o ingresso do jovem Gustavo Prado, que marcou o gol da vitória no primeiro confronto, no fim de abril.

Apesar de se queixar de dores na região das costelas, conforme noticiou o colunista Vagner Martins, o goleiro Anthoni está presente na delegação e deve continuar na equipe.

Provável escalação

Uma provável escalação teria Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Apesar de ser o mandante, o clube cearense vendeu o mando de campo, e a partida será disputada no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 19h desta quinta-feira (22).

O Colorado tem a vantagem do empate, já que venceu o duelo de ida, no Beira-Rio, por 1 a 0. Vitória cearense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Relacionados

Goleiros: Anthoni, Ivan

Zagueiros: Juninho, Rogel, Vitão, Victor Gabriel

Laterais: Aguirre, Bernabei, Ramon

Volantes: Bruno Henrique, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo, Thiago Maia

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Romero

Atacantes: Lucca, Raykkonen, Ricardo Mathias e Wesley