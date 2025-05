Com novidade na frente, Inter está escalado para enfrentar o Maracanã 

Gustavo Prado foi o autor do gol da vitória na partida de ida. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Com mudanças no time titular em relação ao elenco que empatou com o Mirassol, o Inter está escalado para enfrentar o Maracanã pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada nesta quinta-feira (22), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 19h.

No jogo de ida, o Inter venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Prado. Desde então, o meia passou a ter mais oportunidades, entrando com frequência na segunda etapa.

O jovem é a principal novidade de Roger Machado para o jogo desta quinta, entrando no lugar de Thiago Maia. O zagueiro Victor Gabriel e o volante Fernando, ausentes na última partida, retornam aos titulares.

O Inter vai a campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado; Ricardo Mathias.

No banco de reservas estão: Ivan, Juninho, Rogel, Ramon, Ronaldo, Diego Rosa, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Óscar Romero, Bruno Tabata, Raykkonen e Lucca.