Com desfalques no ataque, Inter divulga relacionados para partida decisiva contra o Nacional

Para o jogo, o Colorado não terá o retorno de Borré e Carbonero . Os dois chegaram a treinar com bola na terça-feira (13), mas não estarão à disposição de Roger Machado no Uruguai.

Além disso, o Inter confirmou uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda de Enner Valencia . O equatoriano ficará de fora dos próximos confrontos.

Com relação ao time que foi derrotado pelo Botafogo por 4 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, cinco jogadores retornam . Alan Patrick, Vitão, Fernando e Bernabei, que foram poupados, assim como Bruno Henrique, que estava suspenso.

Confira os relacionados

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.