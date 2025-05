Com alerta sobre situação de Anthoni, Inter encerra preparação para encarar o Maracanã

O Inter encerrou a preparação para o duelo contra o Maracanã , que vale a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22), em Florianópolis. A escalação conta com dúvidas nos setores de defesa e ataque.

A última atividade foi realizada nesta manhã, no CT Parque Gigante, com portões fechados. Nas fotos divulgadas pelo clube, foi possível observar a presença de Anthoni, que gera alerta sobre sua situação clínica.

O goleiro teve lesão constatada, com uma fratura na região das costelas. O problema teria ocorrido no treino da última sexta-feira (16). Por não se tratar de um quadro considerado grave, Anthoni deve seguir atuando como titular até a parada para o Super Mundial de Clubes. A informação é do colunista de GZH, Vagner Martins.