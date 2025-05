Colunistas opinam: quem deve jogar no lugar de Ricardo Mathias no Inter contra o Bahia? 

Ricardo Mathias será ausência no jogo de quarta-feira (28) pela Libertadores. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

De destaque à desfalque. Com as lesões dos principais centroavantes do Inter, Ricardo Mathias assumiu a função e somou bons números: dois gols nas quatro partidas em que foi titular. Até que se lesionou: contra o Sport, no domingo (25), deixou o campo com dores na coxa esquerda. Por isso, será ausência diante do Bahia, pela Libertadores, na quarta-feira (28).

Com isso, o Colorado vai com indefinições no ataque para o jogo vale a vaga nas oitavas do principal torneio do continente, no Beira-Rio. Valencia segue no DM. Em recuperação de lesão na coxa esquerda, Borré voltou a trabalhar com bola nesta segunda-feira (26) e é opção para Roger.

O colombiano pode não estar 100% e, portanto, Lucca se credencia como alternativa. Se não for assim, uma improvisação pode ocorrer.

Diante disso, perguntamos aos colunistas de Zero Hora quem, na opinião deles, deve jogar no lugar de Ricardo Mathias no Inter contra o Bahia. Confira abaixo as respostas.

Quem deve jogar no lugar de Ricardo Mathias contra o Bahia?

Leonardo Oliveira

Borré, por ser um jogador de hierarquia e por ser uma das maiores contratação da história recente do clube. O Inter foi buscá-lo, principalmente, para contar com o fator desequilibrante dele nesses momentos decisivos. Mesmo que esteja voltando de lesão, Borré é a melhor alternativa. Ali atrás, quando se lesionou, também voltou rapidamente para o time. Se houvesse Mathias à disposição, até poderia haver uma margem de discussão sobre com quem começar.

Maurício Saraiva

Bruno Tabata, Wesley e Gustavo Prado deveriam compor o trio ofensivo contra o Bahia. Ricardo Mathias não deveria ter jogado: jogou, se machucou. Lucca não vem atendendo à demanda e Borré não sairia direto da recuperação de lesão muscular para o time titular. Neste cenário, melhor dotar o time de retenção de bola com Tabata, chute de média distância com Gustavo Prado e velocidade com Wesley.

Diogo Olivier

Se Borré estiver recuperado, que saia jogando e resista até onde der. Sem ele, Prado na esquerda, empurrando Wesley para dentro da área. O único gol de Wesley no ano é como 9, contra o Maracanã. Lucca é valente e brigador, mas talvez não seja 9 de ofício, além de ainda não ter entregado nas vezes em que foi escalado.

