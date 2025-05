Cinco momentos do Inter na maratona de maio

Vitinho e Borré construíram a virada contra o Bahia no último jogo do mês. Jefferson Botega / Agencia RBS

O mês de maio de 2025 foi um verdadeiro teste para o Inter. Com uma agenda apertada e confrontos decisivos por três competições, o Colorado viveu um período de altos e baixos, com resultados que exigiram resiliência do elenco.

Apesar de alguns reveses no Brasileirão, a equipe conseguiu vitórias importantes na Libertadores e Copa do Brasil, que mantiveram o time vivo em todas as frentes.

Confira os cinco momentos marcantes da maratona de maio do Inter

Reação na Libertadores

Após o revés contra o Atlético Nacional, a equipe de Roger Machado precisava dar uma resposta na Libertadores. E ela veio de forma contundente. O Inter viajou ao Uruguai e venceu o Nacional por 2 a 0, em uma atuação sólida. Essa vitória foi vital para manter o Inter na briga pela classificação no grupo e contou com a afirmação de Gustavo Prado e Ricardo Mathias como figuras importantes no elenco.

Triunfo crucial na Copa do Brasil

Em meio a um mês com resultados mistos, a goleada por 3 a 0 sobre o Maracanã, fora de casa, pela Copa do Brasil, foi um alívio e um momento de afirmação. A vitória foi construída de forma atípica, incluindo três pênaltis perdidos, mas garantiu a classificação para a próxima fase do torneio e uma injeção de confiança para Wesley, que fez seu primeiro gol no ano.

Resultados adversos no Brasileirão

As derrotas expressivas para Corinthians (4 a 2) e Botafogo (4 a 0) ligaram o sinal de alerta e mostraram a necessidade de ajustes. Os empates contra Mirassol e Sport também mostraram a dificuldade de pontuar em jogos contra times de menor expressão no Brasileirão. Por priorizar os mata-matas, o Inter terminou o mês em 14º na tabela.

A resiliência do grupo

Mais do que resultados específicos, o mês de maio consolidou a resiliência do elenco colorado. Diante de placares desfavoráveis e um calendário cansativo, o time demonstrou capacidade de virar a chave, encontrar alternativas no elenco para superar as lesões e buscar vitórias importantes para avançar às oitavas de final da Libertadores.

Reafirmação em casa

Encerrando o mês de maio em casa pela Libertadores, o Inter obteve uma vitória suada, mas importantíssima, sobre o Bahia por 2 a 1. Este resultado não apenas consolidou a recuperação do time no torneio continental, mas também representou a liderança do grupo, encerrando o mês com um triunfo crucial.

