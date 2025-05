Churrasqueiras do Parque Marinha serão inauguradas antes de Inter x Fluminense

O Inter irá inaugurar as churrasqueiras do Parque Marinha do Brasil neste domingo (1º), antes do confronto contra o Fluminense pelo Brasileirão. O lançamento da nova estrutura será feito em um evento, às 13h, com a presença de autoridades do clube. Ao todo são 20 churrasqueiras, seis cobertas e 14 descobertas, todas acompanhadas por mesas e bancos. O investimento do clube foi de cerca de R$ 200 mil.