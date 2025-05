De olho nos adversários Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

CBF define data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Evento no dia 30 de maio, no Rio de Janeiro, fará Inter conhecer seu adversário na competição de mata-mata; Copa do Brasil Feminina também terá definições

23/05/2025 - 20h02min