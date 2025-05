Carbonero treina e pode reforçar Inter contra o Corinthians 

O técnico Roger Machado pode ganhar um importante reforço para o jogo deste sábado (3), contra o Corinthians, em São Paulo. O atacante Carbonero participou do trabalho com bola na manhã desta quinta-feira (1) e pode ser novidade no próximo compromisso válido pelo Brasileirão.

Carbonero sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda no empate sem gols diante do Fortaleza, dia 13 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. O atleta já vinha realizando atividades no gramado do CT Parque Gigante e, segundo o que apurou a reportagem de Zero Hora, o colombiano participou normalmente do treinamento da manhã desta quinta.