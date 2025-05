Calorão em Roma, golaço de Falcão e quase gol de Ancelotti: como foram os jogos entre o Inter e o novo técnico da Seleção

Falcão e Ancelotti, pela Roma, em amistoso contra o Inter de Vander, em 1980. Luiz Ávila / Agencia RBS

O novo técnico da Seleção Brasileira conheceu de perto o Inter. Carlo Ancelotti era um volante em início de carreira quando enfrentou o tricampeão brasileiro pela primeira vez.

Foi também estreia de Paulo Roberto Falcão pela Roma, em um amistoso há 45 anos, justamente contra seu time do coração. No ano seguinte, 1981, mais um encontro, ambos no Estádio Olímpico de Roma lotado, ambos com o mesmo placar. E a mera marcação desses amistosos já foi inusitada.

Pagamento por Falcão

Os jogos foram parte do pagamento de Falcão. A Roma, à época, pagou US$ 1,5 milhão e mais as rendas de dois amistosos contra o Inter. Por isso, em agosto de 1980 e em agosto de 1981, os colorados cruzaram o Oceano Atlântico para enfrentar o futuro campeão italiano.

Capa do Caderno de Esportes de Zero Hora em 30 de agosto de 1980 destacava encontro entre Falcão x Batista. Zero Hora / Reprodução

Calor e emoção

Naquele 30 de agosto de 1980, os olhos da Itália estavam voltados para o camisa 5, que chegava com a promessa de mudar o clube da capital de patamar. Um calorão típico de Roma assolou o Estádio Olímpico e seus 70 mil torcedores.

Zero Hora destaca empate entre Roma x Inter e na edição de 31 de agosto de 1980, dia em que os reservas enfrentariam o Pelotas no Beira-Rio, pelo Gauchão. Zero Hora / Reprodução

A condição climática afetou muito o desempenho dos dois times. Um Falcão visivelmente emocionado (e cansado) não estreou como faria nos anos a seguir.

Escalação colorada para enfrentar a Roma de Falcão e Ancelotti. Zero Hora / Reprodução

O destaque do jogo foi Batista, a quem Falcão chamou de "grande amigo". Ele fez um dos gols do Inter. O outro foi de Cleo. Pruzzo e Di Bartolomei marcaram para os donos da casa. Ancelotti mal é citado pela reportagem do Grupo RBS que foi à Itália.

Segundo amistoso

Quase um ano depois, mais precisamente em 29 de agosto de 1981, o segundo amistoso também encheu as arquibancadas do Estádio Olímpico.

Edição de 29 de agosto de 1981 de Zero Hora projeta o jogo. Zero Hora / Reprodução

Atuação de luxo de Ancelotti e golaço de Falcão

Nesse aí, sim, o técnico da Seleção se destacou. Ele foi um dos melhores, ao lado de Falcão, que fez um gol antológico.

O repórter de Zero Hora enviado a Roma José Evaristo Villalobos descreveu:

Após tabelar com Pruzzo no meio da defesa do Inter, Falcão encobriu Benítez. Um gol à Pelé, que levou ao delírio os torcedores JOSÉ EVARISTO VILLALOBOS Repórter de Zero Hora

Página com as tradicionais crônica, ficha e cotação de Zero Hora. Zero Hora / Reprodução

Outro empate

Quase no final do jogo, Ancelotti esteve perto de fazer o dele. Entrou a dribles na área e chutou forte, para uma grande defesa do goleiro colorado. O placar desse jogo também foi 2 a 2. Além de Falcão, Pruzzo fez o outro gol da Roma. Para o Inter, marcaram André Luiz e Piter.

Lateral-esquerdo Rodrigues Neto foi o melhor do Inter na cotação. Zero Hora / Reprodução