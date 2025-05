Calendário apertado, lesões musculares e Grêmio: o que falou o presidente do Inter após classificação

Alessandro Barcellos comemorou a primeira colocação do grupo, pois o Inter decidirá às oitavas de final no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), em partida disputada no Beira-Rio, válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Além da classificação às oitavas de final, a vitória rendeu ao time a primeira colocação do Grupo F.

Apesar do saldo positivo, o presidente Alessandro Barcellos, que conversou com a imprensa na zona mista, começou criticando a mídia, ao ser questionado sobre o número de jogadores do Inter que tiveram lesões musculares em 2025.

Sem comprovar, o presidente trouxe dados comparativos entre as baixas no Colorado com as de outros times brasileiros, como Grêmio e Flamengo.

— O Internacional teve número total de lesões comparadas, vamos pegar só os musculares, 23, 24 e 25, no mesmo período, 12 lesões, 10 lesões, 13 lesões. Não foram muito mais lesões, nem muito menos lesões. Vamos agora falar dos clubes no Brasil. Flamengo: nove lesões musculares. Santos Futebol Clube: 13 lesões musculares. Vamos continuar aqui. Vitória: 14 lesões musculares. Vejam que são mais que o Inter. Vamos continuar. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense: 20 lesões musculares. Não vi falarem disso — citou Barcellos.

Calendário

Depois, lembrou que o time cumpriu o objetivo de estar vivo nas três competições que disputa (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), até a metade do ano. Contudo, apontou as dificuldades de competir com intensidade nos três campeonatos em função do calendário apertado.

— É muito desgastante passar por todas as dificuldades que já são naturais de um calendário. De uma equipe que tem dificuldade sim de ter um plantel, como o Roger disse, com três times do mesmo nível e ainda ter que suportar assuntos que não fazem parte da ordem do dia. Então, hoje foi um dia importante, uma classificação importante. A gente cumpriu com dois objetivos Copa do Brasil e Libertadores até esse momento — lembrou.

O futuro na Libertadores

Sobre a sequência na competição, ele celebrou a primeira posição do grupo, que dá ao Inter a chance de decidir pelo menos às oitavas de final no Beira-Rio.

— Felizmente, terminamos em primeiro lugar e trouxemos a vantagem do segundo jogo em casa. Mas tudo isso vai ser analisado, e a gente vai trabalhar com esse planejamento para poder ir o mais longe possível — concluiu.