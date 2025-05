Borré concentra e deve ser titular do Inter contra o Bahia

Borré concentrou com o elenco do Inter para enfrentar o Bahia

Borré vai para o jogo decisivo do Inter contra o Bahia pela Libertadores. A partida acontece às 19h desta quarta-feira (28), no Beira-Rio, e vale uma vaga nas oitavas de final.

A reportagem de Zero Hora apurou que o colombiano está concentrado para a partida decisiva. R ecuperado de lesão muscular, o centroavante treinou na segunda-feira (26) e vai participar da atividade desta terça-feira (28).

Valencia segue como ausência também por lesão muscular. O equatoriano teve diagnosticado uma lesão de grau II no músculo posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Atlético Nacional, pela Libertadores, no início do mês.