Bons números de Vitão e Juninho juntos viram aposta defensiva do Inter contra o Bahia

No empate por 1 a 1 com o Bahia , pela Copa Libertadores, Vitão e Juninho atuaram lado a lado por 73 minutos e não foram vazados, uma vez que o gol dos baianos ocorreu quando o camisa 18 já havia sido substituído por Rogel.

Já nas vitórias sobre Maracanã e Nacional-URU , Juninho entrou na vaga de Victor Gabriel no segundo tempo, não sofrendo gol em nenhuma das oportunidades.

No empate por 1 a 1 com o Sport, neste domingo (25), por sua vez, Juninho atuou por 90 minutos , mas o seu parceiro de zaga foi Clayton Sampaio, uma vez que Vitão havia sido preservado.

Os números contrastam com a má performance recente da defesa colorada que, nas últimas 10 partidas, sofreu 17 gols.

Contra o Bahia, nesta quarta (28), no Beira-Rio, o Inter precisa de uma vitória ou de um empate para garantir a classificação. Como Victor Gabriel está lesionado, Juninho está confirmado como parceiro de zaga de Vitão. E a solidez proporcionada pela dupla é um dos trunfos do técnico Roger Machado.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.