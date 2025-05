Vice de futebol do Inter critica arbitragem após derrota para o Corinthians: “Prejudicados pela falta de critério"

Vice-presidente se pronunciou após derrota contra o Corinthians. Geison Lisboa / Agência RBS

O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, adotou tom firme ao criticar a arbitragem na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, neste sábado (3), no Itaquerão, pela sétima rodada do Brasileirão.

Em pronunciamento após o jogo, o dirigente afirmou que o segundo tempo foi condicionado por decisões equivocadas do árbitro Paulo César Zanovelli Abel e do VAR.

— Terminamos o primeiro tempo com a vitória que era merecida diante do contexto em que se apresentou o jogo. Mas aí vem o segundo tempo e nos colocaram numa situação complicada porque, nos parece, que a arbitragem acaba se colocando em um lance que estraga a partida, porque não tem um critério adotado — declarou.

"Árbitro de campo acaba tendo uma bengala" JOSÉ OLAVO BISOL

Bisol citou uma série de lances que, segundo ele, mostraram desequilíbrio na condução da partida. Um deles foi o pênalti não marcado sobre Wesley, ainda no primeiro tempo, quando Yuri Alberto teria segurado o atacante colorado dentro da área.

— Foi uma falta clara, e absolutamente sequer foi chamado o VAR. Todas as imagens deixam muito claro isso. Parece que o árbitro de campo acaba tendo uma bengala, acaba tendo uma dificuldade de fazer qualquer tipo de análise sem antes ouvir o VAR. E ouve quando quer — disse.

O dirigente também contestou a expulsão de Bruno Henrique, que recebeu o segundo cartão amarelo na etapa final. Para ele, houve falta em Óscar Romero antes do lance e o critério para os dois cartões foi desproporcional.

— A expulsão, no nosso entendimento, não era caso para amarelo. O árbitro, nesses dois lances, com convicção e próximo da bola, não deu a falta, mas o VAR interveio. Se não bastasse isso, ainda houve o pênalti marcado, um lance completamente duvidoso, no Yuri Alberto. Quando falamos em critério, queremos comparar com lances que aconteceram conosco e com outros adversários.

Dirigente critica postura da CBF e fala em "compensação"

Bisol também falou sobre os critérios adotados no pênalti de Oscar Romero em Matheus Bidu. Ele lembrou de um lance da derrota para o Fortaleza, quando Rogel foi atingido por David Luiz dentro da área e a Comissão de Arbitragem da CBF não considerou a jogada como penalidade.

— Disseram que não foi pênalti porque o lance não teve intensidade. E hoje, houve pênalti? É difícil entender. A gente sai com o sentimento de que poderia ser um grande jogo, mas a arbitragem criou um ambiente de possível favorecimento ao Inter, que gerou instabilidade e, aqui pra nós, houve compensação para justificar os erros da arbitragem — afirmou.

O vice de futebol reforçou que a direção seguirá cobrando providências. Ainda segundo ele, o presidente Alessandro Barcellos participará de uma reunião com outros clubes nesta segunda-feira (5) que, novamente, terá a arbitragem como pauta.

— O que vemos é que são vozes colocadas ao vento e que não produzem nem um resultado prático para uma solução efetiva. Nos sentimos extremamente prejudicados pela falta de critério da arbitragem brasileira — concluiu.