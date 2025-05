Autor de gol no Beira-Rio, Gustavo Prado ganha nova chance no Inter diante do Maracanã

Meia-atacante tem 16 jogos e um gol com a camisa colorada. Renan Mattos / Agencia RBS

Gustavo Prado será a novidade na escalação do Inter para enfrentar o Maracanã, às 19h desta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Autor do gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida contra os cearenses, no final de abril, no Beira-Rio, o meia-atacante de 19 anos começará entre os titulares no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

A escolha pelo jovem também implica em uma mudança tática. Depois de optar por um tripé de volantes nas últimas exibições por Brasileirão e Libertadores, o técnico Roger Machado repetirá a postura do segundo tempo contra o Mirassol, no fim de semana, quando Prado voltou do intervalo na vaga de Thiago Maia.

— A intenção de colocar o Prado no lugar do Thiago era para a gente ter também drible pelo lado. Eram pequenos ajustes que precisava fazer, não precisava grandes transformações porque a partida não era ruim — explicou o treinador após o empate com os paulistas.

Neste caso, porém, Bruno Henrique pode ser o escolhido para ir ao banco de reservas. Assim, a provável escalação colorada tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado; Ricardo Mathias.

A mudança também atende a uma leitura prévia do jogo. Há o entendimento que o Maracanã repetirá a estratégia apresentada no primeiro confronto, com uma linha de cinco homens na defesa, o que exigirá do Inter uma postura ofensiva desde o começo da partida.