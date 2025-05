Ausente em reapresentação do Inter, Ricardo Mathias é dúvida para enfrentar o Fluminense

Centroavante sentiu desconforto contra o Sport e desfalcou a equipe contra o Bahia, pela Libertadores. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após garantir a classificação nas oitavas de final da Libertadores, o elenco do Inter se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta quinta-feira (29).

Como de costume, apenas os jogadores que não atuaram na noite anterior, contra o Bahia, participaram da atividade com bola no gramado. Porém, Ricardo Mathias também ficou fora do trabalho.

Embora não tenha sido diagnosticada uma lesão muscular, mas apenas um desconforto na coxa esquerda que o tirou mais cedo do jogo contra o Sport, no último fim de semana, o jovem centroavante ainda é dúvida para a próxima rodada do Brasileirão.

Manutenção do time

No domingo (1º), o Colorado recebe o Fluminense, no Beira-Rio, às 20h30min. A ideia é que o técnico Roger Machado escale força máxima, mantendo a base de time que venceu os baianos pelo torneio continental.

Assim, o treinador poderá contar novamente com Borré, que voltou a ser utilizado depois de um mês entregue ao departamento médico. Já o lateral-esquerdo Bernabei, com suspeita de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, deve ser substituído por Ramon.

Ao todo, a comissão técnica colorada terá dois dias para definir a equipe, com treinos agendados para sexta-feira (30) e sábado (31), ambos no turno da manhã.

