Atacante volta a treinar com bola e se aproxima de reforçar o Inter

Vitinho ainda não está liberado para atuar. Filipe Duarte / Agência RBS

Afastado dos gramados desde o fim de abril, Vitinho está próximo de reforçar o Inter. O atacante participou de um treino de finalizações nesta sexta-feira (16), no CT Parque Gigante. A atividade contou apenas de atletas que foram reservas ou não enfrentaram o Nacional, pela Libertadores.

Apesar de já estar trabalhando com bola, Vitinho ainda não está liberado para atuar e, por isso, não deverá ser relacionado para enfrentar o Mirassol neste domingo (18), no Beira-Rio. Inclusive, o trabalho em que participou não tinha contato físico.

Após a vitória em Montevidéu, o técnico Roger Machado até mesmo revelou que pretendia levá-lo na delegação, mas voltou atrás na decisão.

— Não tinha expectativa do Borré, do Carbonero também não. A gente chegou a flertar com a questão do Vitinho, mas ainda era precoce por causa da cirurgia que fez — comentou o comandante colorado.

O atacante sofreu uma fratura no dedo indicador da mão esquerda na vitória sobre o Maracanã, no dia 29 de abril, pela Copa do Brasil. Como precisou passar por cirurgia, inclusive tem utilizado uma proteção no local.

Neste momento, a maior possibilidade é que volte diante do mesmo Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na próxima quinta-feira (22), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O mando de campo é da equipe cearense e, como o Colorado venceu na ida por 1 a 0, pode se classificar com um empate.