Atacante do Inter se recupera após ser destaque no Gauchão e crescer na Libertadores

Vitinho (E) foi fundamental na quarta-feira (28). Jefferson Botega / Agencia RBS

Entre os muitos destaques da vitória do Inter contra o Bahia, está Vitinho. O atacante foi fundamental para o empate quase imediato que deu tranquilidade para a equipe administrar o resultado e buscar a vitória de virada. Seu retorno após fraturar a mão é uma arma a mais do Inter para esses jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Que será, também, a definição do futuro do jogador.

Vitinho entrou no intervalo da partida, no lugar de Gustavo Prado. A ideia de Roger era clara. Ele fixaria Wesley do lado esquerdo, onde a resposta estava melhor, e devolveria um ponteiro pela direita com mais características de ataque do que de meia.

— Vitinho já tinha entrado contra o Sport e bem. Como a lesão foi na mão, pôde trabalhar, então fisicamente pouco perdeu. E o time precisava de um pouco mais de contundência do lado do campo — explicou o treinador.

Aos 12 minutos do segundo tempo, 39 segundos depois do recomeço após o gol do Bahia, ele estava dentro da área para receber o passe de Bruno Henrique e chutar no canto de Marcos Felipe. Explodiu em comemoração, saltou a placa de publicidade e foi em direção à torcida, carregando atrás uma fila de jogadores que vibravam o alívio do empate.

Com mais ritmo de jogo, Vitinho pode voltar a ser titular na próxima partida. O Inter recebe o Fluminense no domingo à noite. Seria o retorno à função que teve seu melhor desempenho no ano.

No Gauchão, Vitinho entrou em campo em todas as 12 partidas. Marcou cinco gols. Foi fundamental na semifinal, em Caxias do Sul, contra o Caxias, fazendo os dois do 2 a 0 colorado.

A curiosidade é que, depois do Estadual, não tinha ido mais às redes. Até os 12 minutos do segundo tempo de quarta-feira (28). O gol lhe devolve confiança para os próximos compromissos.

Que, inclusive, podem ser os últimos. Vitinho tem contrato com o Inter até o final de junho. Na verdade, seu vínculo é um repasse de empréstimo do Bragantino. Ele havia assinado com o clube do interior paulista, que decidiu encerrar antes ao receber a proposta colorada. Seus direitos econômicos pertencem ao Dinamo de Kiev.

Dinamo de Kiev

Por ser da Ucrânia, um país em conflito, a Fifa permite uma saída sem custos, desde que em acordo com clube. Foi o caso de Vitinho. Seu contrato inicial era até 2024, mas com a guerra, estendeu até o final de 2026. É nisso que o Inter se apega para contar com o atacante de 26 anos até o encerramento da temporada brasileira.

Existe um otimismo no Beira-Rio para essa extensão. Já houve conversas do Inter com o empresário do atleta, para repassar ao Dinamo de Kiev. A expectativa é de que tudo seja resolvido ainda nesta parada do Mundial de Clubes. O risco é que, como será aberta uma janela de transferências, ele possa ser negociado. Até o momento, porém, não houve sondagens nem ofertas concretas.