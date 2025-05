Carbonero pode ser arma de Roger Machado contra o Nacional Duda Fortes / Agencia RBS

A principal atração do Inter no banco de reservas contra o Atlético Nacional, na Colômbia, deverá ser Carbonero. O meia-atacante se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e tende a viajar com a delegação para o confronto na sua terra natal pela Libertadores.

Carbonero tem boas recordações contra o adversário colorado em virtude do primeiro gol na carreira.

Lesão grau 2

O problema de Carbonero foi sentido em 13 de abril contra o Fortaleza. Desde então, tratou a lesão de grau 2 no CT Parque Gigante.

Na última semana, o ponta retornou aos trabalhos sem limitações, mas a comissão técnica optou por prepará-lo por mais tempo para voltar aos gramados.

Carbonero contra o Fortaleza

A projeção na comissão técnica colorada é de retorno do meia-atacante entre as alternativas da equipe para o embate na Colômbia. Ele deverá readquirir ritmo atuando para ser uma possibilidade futura entre os titulares. A volta é celebrada pelas baixas recentes: Borré, Ricardo Mathias e Vitinho estão no Departamento Médico.

Retrospecto

Cria das categorias de base do Once Caldas, Carbonero já enfrentou o Atlético Nacional em seis oportunidades. Cinco pelo primeiro clube e uma pelo Inter. São duas vitórias, um empate e três derrotas.

A boa recordação para Carbonero é o primeiro gol da carreira anotado justamente contra o Nacional na final da liga local, em 2 de novembro de 2018. Na ocasião, a equipe ficou com o vice-campeonato. Em outro insucesso, em 2019, ele deu um passe para um companheiro marcar. No último encontro, no Beira-Rio, já pelo Inter, a vitória foi conquistada por 3 a 0.