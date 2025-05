Após gol no Uruguai, Ricardo Mathias tem conversa com Roger e deve ganhar sequência no Inter

Jovem conversou com o técnico colorado durante atividade no CT Parque Gigante nesta sexta-feira (16). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O treino desta sexta-feira (16) não contou com a presença dos titulares. Mas, ao final da parte aberta para a imprensa, Ricardo Mathias deixou a academia do CT Parque Gigante para ir ao gramado, onde foi visto conversando com o técnico Roger Machado.

Autor do primeiro gol colorado na vitória sobre o Nacional, na Libertadores, o centroavante foi elogiado pelo técnico colorado após o jogo no Uruguai. Até mesmo por isso, o jovem de 18 anos deve ganhar sequência como titular diante do Mirassol, pelo Brasileirão.

— O abraço que ele me deu é talvez um reconhecimento do que eu tenho comentado. O Ricardo é um menino muito talentoso, mas eu sentia falta de regularidade nas atividades diárias e um nível maior de concentração nos treinos, que possibilitasse ele evoluir todo dia — comentou Roger.

A escalação será definida em treinamento na tarde deste sábado (17). Existe a possibilidade de que jogadores desgastados sejam preservados da partida válida pela nona rodada do Brasileirão, agendada para ocorrer às 20h30min de domingo (18), no Beira-Rio.