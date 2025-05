Após classificação, Roger fala sobre chances do Inter na Copa do Brasil: "Temos capacidade de vencer"

Roger diz que vitória dá confiança para as fases posteriores. Filipe Duarte / Agência RBS

O sonho do Inter de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil segue vivo. O Colorado goleou o Maracanã por 3 a 0, no Orlando Scarpelli, e avançou para as oitavas de final da competição de mata-mata.

O time de Roger Machado já havia vencido no Beira-Rio, no jogo de ida, e assegurou a vaga na próxima fase. Após o resultado positivo, o treinador garantiu que o elenco colorado tem condições de vencer a Copa do Brasil.

— Essa é uma competição que temos capacidade de vencer. Hoje (quinta), a gente fez o trabalho que tinha que ser feito. Um time de maior ranking passar de fase, agora as fases se afunilam com time com mais histórico. Isso faz com que a gente tenha que evoluir. Conquistando solidamente essa passagem vai nos dando confiança para as fases posteriores — afirmou.

Com o calendário cheio, havia a possibilidade de Roger poupar alguns jogadores em Florianópolis, mas o treinador optou por escalar equipe 100% titular. O Colorado terá um jogo pelo Brasileirão no domingo (25) e o confronto decisivo contra o Bahia pela Libertadores na próxima quarta.

Apesar disso, o uso de Alan Patrick e companhia fazia parte do planejamento do técnico para a partida.

— Tem três dias de descanso para esses jogos. No planejamento macro, pensamos nesse contando com a Libertadores na próxima semana. Alguns atletas se ressentem do cansaço, poupamos nos treinos e fazemos controle da carga no jogo, quando possível. Temos uma semana decisiva, é importante ir com força máxima nas competições. Um objetivo foi conquistado, tem a recuperação do Brasileirão, que é importante. E o jogo da Libertadores, que é decisivo em casa — completou.

O Colorado volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Confira na íntegra a coletiva de Roger Machado