Após classificação na Libertadores, Inter terá sete jogos para buscar recuperação no Brasileirão

Roger Machado projetou utilização de força máxima antes do Mundial de Clubes. Jefferson Botega / Agencia RBS

Alcançada a classificação na Libertadores, o Inter volta as atenções para um novo objetivo: melhorar o posicionamento no Brasileirão. Disputadas 10 rodadas, o clube ocupa o 14º lugar, com 11 pontos — dois acima da zona de rebaixamento.

Pelo calendário previamente divulgado, as oitavas de final da Libertadores serão disputadas somente a partir de agosto. Já a Copa do Brasil só voltará a cobrar atenção dos colorados em 30 de julho. Até lá, os comandados de Roger Machado terão sete jogos seguidos pelo campeonato nacional.

— Agora é o momento de olhar para o Brasileirão com muita atenção para a gente fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro também — avaliou Roger após a vitória sobre o Bahia na noite de quarta-feira (28).

O primeiro desafio será neste domingo (1º), quando o Inter recebe o Fluminense, no Beira-Rio. O compromisso seguinte se dará após a data Fifa, quando visitará o Atlético-MG no dia 12 de junho. Os cinco jogos restantes ocorrerão após a parada para o Mundial de Clubes.

— Me preocupa a parada. Ao mesmo tempo que dá condição de recuperar todo mundo, no reinício, as coisas vão ser apertadas de novo. Então, é organizar bem, retomar o Brasileiro agora com força total e depois organizar estes momentos. As especulações (da janela de transferências) vão começar, mas internamente não começaram — reforçou o comandante colorado.

A CBF ainda não divulgou as datas e horários dos jogos a partir da 13ª rodada, mas a previsão é que o time volte a atuar duas vezes por semana.

Leia Mais Como o Inter soube conter os pontos fortes do Bahia na vitória pela Libertadores

A retomada se dará em casa, contra o Vitória. Em seguida, O Colorado irá a Salvador para enfrentar o Bahia. Na sequência, recebe o Ceará em Porto Alegre, para depois visitar o Santos. O último duelo, antes de voltar a encarar a Copa do Brasil, será diante do Vasco, no Beira-Rio.

A sequência de jogos do Inter pelo Brasileirão

1º/6: Inter x Fluminense

12/6: Atlético-MG x Inter

12/7 (data-base): Inter x Vitória

16/7 (data-base): Bahia x Inter

19/7 (data-base): Inter x Ceará

23/7 (data-base): Santos x Inter

26/7 (data-base): Inter x Vasco