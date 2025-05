Após classificação na Copa do Brasil, Inter provoca Grêmio com lema do CSA: "União e força"

Vitória em Florianópolis valeu vaga às oitavas da Copa do Brasil. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a classificação às oitavas de final na Copa do Brasil com vitória por 3 a 0 sobre o Maracanã, em Florianópolis, na noite desta quinta-feira (22), o Inter não perdeu a chance de alfinetar o rival. Nas redes sociais, o Colorado provocou o Grêmio com o lema do algoz tricolor na competição.

Em postagem no X, antigo Twitter, o Inter citou a classificação conquistada com "União e força" (veja abaixo). A frase é o lema do CSA, que na terça-feira (20) eliminou o Grêmio em plena Arena com empate em 0 a 0. O texto está, inclusive, no escudo do time.

O Inter é o único clube gaúcho garantido nas oitavas de final da competição nacional. O adversário será conhecido por sorteio.

Com tendência de preservações por conta do compromisso com o Bahia pela Libertadores no meio da próxima semana, o Inter visita o Sport, no domingo (25), na Ilha do Retiro. A partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h.