Após acidente doméstico, ex-zagueiro do Inter e da Seleção publica foto com cabeça e membros enfaixados 

Ex-zagueiro do Inter e da Seleção Brasileira, Lúcio apareceu com a cabeça, braços e pernas cobertos por curativos em primeira imagem divulgada desde seu acidente. Ele está internado desde sexta-feira (16) em função de queimaduras em decorrência de um acidente doméstico .

A foto foi compartilhada no story do Instagram do ex-jogador: Lúcio aparece caminhando ao lado da esposa, Marília Forgiarini, no Hospital Brasília, onde está internado. Veja abaixo.