Alan Patrick participa de treino e alimenta esperança de jogar pelo Inter contra o Atlético Nacional-COL

Alan Patrick participou da recuperação física. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter divulgou uma foto do treino desta segunda-feira (5), na qual Alan Patrick aparece correndo junto aos demais companheiros que iniciaram a partida contra o Corinthians.

A imagem aumenta a dúvida e alimenta a esperança dos colorados em contar com o camisa 10 na partida de quinta-feira (8), contra o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores. O exame feito pelo capitão da equipe não foi divulgado pelo clube.

Alan Patrick saiu no intervalo do jogo de sábado, contra o Corinthians, por ter relatado um desconforto na coxa. Por conta disso, não voltou para o segundo tempo.

Em uma conversa informal na zona mista após a partida, Alan Patrick explicou aos repórteres que "sentiu um sinal" e, por isso, pediu substituição. O meia não quis agravar o problema.

— Conversei com ele agora no final. Ele disse que sentiu a perna pesar, a posterior. A gente optou por tirá-lo de campo. É um pequeno desconforto, mas ainda precisamos avaliar. Espero que não seja nada — declarou o técnico na entrevista ainda na Neo Química Arena.

Duelo decisivo

Se puder, mesmo que no sacrifício, Alan Patrick vai para o jogo. O duelo é considerado decisivo para as pretensões do time na competição continental.

O Inter precisa ao menos empatar na Colômbia para permanecer na zona de classificação para as oitavas de final. O Bahia lidera o Grupo F com sete pontos e recebe o Nacional-URU (que tem um) na quarta-feira (7). O Inter está com cinco, e o Atlético Nacional, três.

Roger Machado terá mais duas atividades em Porto Alegre, na terça e na quarta, para definir o time que começará a partida em Medellín. O técnico espera contar com a volta de Carbonero na delegação.