Alan Patrick está entre os pré-convocados de Ancelotti para os próximos jogos da Seleção nas Eliminatórias

Alan Patrick é mais um nome entre os pré-convocados por Carlo Ancelotti para a próxima data Fifa. Segundo o ge.globo, o Inter foi notificado no sábado (17) sobre a presença do meia na lista inicial de 50 nomes.

No dia 26 de maio, o italiano irá convocar 23 jogadores para as partidas contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os jogos ocorrerão nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.