Aguirre supera números de Bruno Gomes e se torna balizador da nova ideia tática de Roger no Inter

Aguirre marcou o segundo gol na vitória do Inter sobre o Nacional. DANTE FERNANDEZ / AFP

A vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Nacional-URU, nesta quinta (15), consolidou uma nova ideia tática do técnico Roger Machado: um modelo com mais liberdade para os laterais apoiarem.

O maior beneficiado da proposta é o lateral-direito Braian Aguirre, que fez um gol, deu uma assistência no Uruguai e se afirmou ainda mais na equipe.

Números em 2025

Com a performance no Estádio Parque Central, Braian Aguirre chegou a dois gols e quatro assistências em 25 partidas em 2025, superando os números ofensivos de Bruno Gomes que, em 48 partidas em 2024, marcou os mesmos dois gols e deu duas assistências.





Mudança tática

A discrepância se justifica pela mudança tática promovida por Roger nas últimas partidas. Sem contar com os pontas Carbonero e Vitinho, lesionados, o treinador povoou o meio-campo, com Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, e deu mais liberdade aos laterais Braian Aguirre e Bernabei.

"Sustentação para o Braian"

— O Braian é muito ofensivo. Então, à medida que há essa ausência de jogadores de lado, em função das lesões, eu modifiquei um pouco a estrutura ofensiva, permitindo que o Braian se soltasse mais. Por isso, eu preciso proteger um pouco mais (o meio-campo), colocando dois meio campistas junto do Fernando, que podem dar essa sustentação para o Braian apresentar a sua melhor versão. Hoje eu tenho os lados mais equilibrados, com dois jogadores ofensivos de lado (Braian e Bernabei), que me dão bastante volume no último terço — disse o técnico Roger Machado.

Diferenças

A ideia contrasta com o modelo utilizado no ano passado e no início deste ano, quando o treinador escalava pontas mais ofensivos e exigia mais responsabilidades defensivas dos laterais. Bruno Gomes, por exemplo, que hoje está afastado por lesão, poucas vezes avançava até a linha de fundo em 2024.