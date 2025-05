Adversário do Inter: como será o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Restaram apenas 16 clubes dos 92 que começaram a Copa do Brasil 2025 . Entre eles está o Inter, que superou o Maracanã e garantiu um lugar nas oitavas de final.

O sorteio ainda terá uma data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Contudo, ao contrário do que ocorreu na Terceira Fase, não há potes. Portanto, o Colorado poderá enfrentar qualquer um dos demais classificados, sem restrições.

Times classificados para as oitavas de final

Quando ocorrem as partidas das oitavas

Os jogos de ida das oitavas de final ocorrem em 30 de julho e 6 de agosto . Portanto, apenas após a realização do Mundial de Clubes.

Premiação das oitavas

Apenas por disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, o clube receberá R$ 3,6 milhões. A classificação para as quartas de final vale mais R$ 4,7 milhões.