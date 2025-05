A provável escalação do Inter para enfrentar o Maracanã

Com lesões de Rochet e Anthoni, Ivan pode ganhar oportunidade de Roger.

O Inter enfrenta o Maracanã, nesta quinta (22), às 19h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Em vantagem por ter vencido por 1 a 0 o jogo de ida no Beira-Rio , o Colorado pode até empatar que estará classificado para a próxima fase.

Sendo assim, Roger Machado planeja rodar o elenco visando os compromissos mais pesados que terá pela frente na temporada. Especialmente o duelo decisivo com o Bahia, pela Libertadores, na próxima semana.

Com uma lesão na costela, Anthoni pode ficar fora do jogo, com Ivan sendo o goleiro — seria a estreia dele na temporada. Rochet também está lesionado.