A logística do Inter para os próximos dois jogos fora de casa

Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

A sequência do Inter indica dois destinos distintos para a sequência de jogos pela Copa do Brasil e Brasileirão.

A primeira parada será em Florianópolis, na quinta-feira (22), contra o Maracanã, valendo a classificação.

Apesar da necessidade de duas viagens, o Inter não emendará a ida para Santa Catarina com Recife. Após a partida contra o Maracanã, no Orlando Scarpelli, a delegação retornará para Porto Alegre.

No cenário da Copa do Brasil, o Colorado está em vantagem. Com a vitória por 1 a 0, no jogo de ida, um empate garante a classificação para as oitavas de final.

Próxima parada: Recife

Depois do duelo eliminatório na Copa do Brasil, o próximo objetivo será a recuperação no Brasileirão.

A equipe do técnico Roger Machado não vence há três rodadas. O último triunfo foi diante do Juventude, por 3 a 1, no Beira-Rio, no dia 26 de abril.

Apesar de o confronto ser na Ilha do Retiro, o Inter terá pela frente a equipe de pior campanha. O Sport é o lanterna, com dois pontos, e ainda não venceu na competição.

Para a partida, estão previstos dois treinamentos em Porto Alegre, na sexta-feira (23) e no sábado (24).

Decisão na Libertadores

Este será o último duelo antes de uma nova decisão. Na quarta-feira (28) seguinte, o Inter receberá o Bahia pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Neste momento, o clube está na segunda posição do Grupo F, somando oito pontos.