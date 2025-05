A análise sobre o lance de possível pênalti para o Inter contra o Mirassol; veja vídeo

Wesley começou como titular do Inter contra o Mirassol. Renan Mattos / Agencia RBS

O empate entre Inter e Mirassol, na noite deste domingo (18), foi marcado por mais uma polêmica com a arbitragem. Para o comentarista da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, o VAR errou ao não chamar o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) para rever um lance no qual a bola bate no braço de Reinaldo após cabeçada de Wesley.

— O Reinaldo estava com o braço muito aberto. É pênalti. A imagem foi mostrada da micro câmera. Depois do cabeceio do Wesley, ele toca com braço aberto na bola.

Diori afirmou que não entendeu a não interferência do VAR, pois a visão do árbitro não era a melhor no lance.

O possível pênalti de Reinado aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda estava em 1 a 0 para o Mirassol. Ricardo Mathias empatou aos 31, e o Inter chegou a ter um gol de Gustavo Prado anulado logo depois.