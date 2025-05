A análise dos gols do Corinthians anulados contra o Inter

Yuri Alberto teve gol anulado no início do segundo tempo. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

No confronto deste sábado (3) contra o Inter, o Corinthians teve dois gols anulados: um no início do segundo tempo, com Yuri Alberto, e outro com Memphis Depay.

Yuri Alberto fez o que seria o 2 a 2 aos sete minutos da etapa complementar. Entretanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado por uma falta sofrida por Wesley na origem da jogada.

Conforme Saimon Bianchini, analista de arbitragem da rádio Gaúcha, Paulo Cesar Zanovelli da Silva acertou na decisão.

— É um carrinho lateral que pega o Wesley. Acaba atingindo o peito do pé do jogador no início da jogada. Por isso, gol bem anulado — analisou Bianchini.

Aos 18 minutos, Yuri Alberto voltou a balançar as redes do Inter. Desta vez, o lance foi validado, deixando o placar em 2 a 2.

Nova anulação

Depois, aos 36 minutos, Memphis Depay balançou as redes do Inter, mas novamente o Corinthians teve um gol anulado por uma falta na origem do lance. O árbitro viu uma infração de André Ramalho sobre Luiz Otávio.